Bebek arabası hırsızlığı kamerada

KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde ürünlerin satışı için kurulan panayırdan bebek arabası çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerine kurulan ürün satış panayırında meydana geldi. Esnaf olan Murat Aktaş'ın iş yerinin önüne bıraktığı bebek arabası çalındı. Trafiğe kapatılan caddedeki panayırda müşterilerle ilgilendiği sırada bebek arabası çalınan Aktaş, polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebek arabasını çalarak uzaklaşan şüphelinin kucağında çocuk olan ailesine arabayı teslim ettiği sonrasında da arabaya bebeğin konularak panayır alanından uzaklaştığı görüldü. Bebek arabasını çalan 12 yaşındaki şüpheli ile ailesi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli ile ailesi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.