Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bebek arabası hırsızlığı kamerada

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde ürünlerin satışı için kurulan panayırdan bebek arabası çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı, o anlar kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebek arabası hırsızlığı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde ürünlerin satışı için kurulan panayırdan bebek arabası çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı, o anlar kameralara yansıdı.

        Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerine kurulan ürün satış panayırında meydana geldi. Esnaf olan Murat Aktaş'ın iş yerinin önüne bıraktığı bebek arabası çalındı. Trafiğe kapatılan caddedeki panayırda müşterilerle ilgilendiği sırada bebek arabası çalınan Aktaş, polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebek arabasını çalarak uzaklaşan şüphelinin kucağında çocuk olan ailesine arabayı teslim ettiği sonrasında da arabaya bebeğin konularak panayır alanından uzaklaştığı görüldü. Bebek arabasını çalan 12 yaşındaki şüpheli ile ailesi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli ile ailesi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var

        Benzer Haberler

        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Düzce'de "acemi kasaplar" soluğu hasta...
        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Düzce'de "acemi kasaplar" soluğu hasta...
        Çölyak hastalığına dikkati çekmek için Kocaeli'den Ankara'ya pedal basacakl...
        Çölyak hastalığına dikkati çekmek için Kocaeli'den Ankara'ya pedal basacakl...
        Osmangazi Köprüsü'nde ulaşım normale döndü
        Osmangazi Köprüsü'nde ulaşım normale döndü
        Fotoğraf çekilmek isterken kayalıklardan düştü: Baba öldü; çocuklarının ted...
        Fotoğraf çekilmek isterken kayalıklardan düştü: Baba öldü; çocuklarının ted...
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde yarın denize girilemeyecek
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde yarın denize girilemeyecek
        Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
        Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor