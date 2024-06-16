Turizm firması sahibinin tabancayla yaralandığı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde turizm firması sahibi Cemal K.
KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde turizm firması sahibi Cemal K.’nın silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına 4 şüpheliden, tabanca ile ateş ettiği belirtilen F.K. ile Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 14 Haziran cuma günü İzmit’in Alikahya Merkez Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Zübeyde Sokak’taki turizm firmasında meydana geldi. Turizm firmasına giden F.K., bilinmeyen bir sebeple iş yeri sahibi Cemal K.’ya tabanca ile ateş açtı. Cemal K. kurşunların isabet etmesi sonucu yararlanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İş yerinde bulunanlar otomobille Cemal K.’yı yakında bulunan bir özel hastaneye götürdü. Cemal K. burada tedavi altına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Ekiplerin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren F.K. ile yardım ettiği değerlendirilen Z.K., Y.K. ve M.S.K. yakalandı. Saldırıda kullanıldığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. F.K. ve Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Z.K. ve M.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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