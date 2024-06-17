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        Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 01:51 Güncelleme: 17.06.2024 - 01:55
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        Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 karayolunun Beylikbağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden K.K. yönetimindeki 41 KN 323 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp savrularak, bariyerlere çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü K.K. ile yanında bulunan F.B., sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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