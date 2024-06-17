Yasağa rağmen girdiği denizde kayboldu; cansız bedeni bulundu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 15 Haziran'da hava şartları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu gün suya girip kaybolan Muharrem Elitaş'ın (24), dün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 15 Haziran'da Kandıra ilçesi Seyrek Mahallesi Palmar mevkisinde meydana geldi. İlçe Kaymakamlığı tarafından hava şartları nedeniyle 1 gün süreyle denize girmek yasaklanırken, Muharrem Elitaş suya girdi. Elitaş'ın bir süre sonra gözden kaybolmasının ardından arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgaların arasında kaybolan Muharrem Elitaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Havadan helikopter ile kıyıdan botla yapılan arama çalışmalarının ardından Elitaş'ın dün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu. Elitaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Elitaş'ın cenazesinin, işlemleri tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere geldiği İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.