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        Denizde ayağı burkulunca boğulma tehlikesi geçirdi

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, denizde ayağı burkulunca dengesini kaybedip boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Hüseyin Birol (77), diğer tatilciler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:30
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        Denizde ayağı burkulunca boğulma tehlikesi geçirdi
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, denizde ayağı burkulunca dengesini kaybedip boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Hüseyin Birol (77), diğer tatilciler tarafından kurtarıldı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi’ndeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Hüseyin Birol, ayağı burkulunca düşüp boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildekiler, çırpındığını gördükleri Birol'u, denize girerek kurtardı. Kıyıya çıkarılan Birol, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Mehmet Hüseyin Birol’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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