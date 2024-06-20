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        Cip önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayalara ve yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:59 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:00
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        Cip önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayalara ve yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra takla attı. Kazada, kaldırımda yürüyen Muhammet Ali Krem (24) ve Ayberk Erkut (21), yaşamını yitirdi. Ayakta tedavi edilen cipin sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmit ilçesi Körfez Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Gökhan Koyunoğlu yönetimindeki 41 GK 691 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu S.A. yönetimindeki 41 ACR 774 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammet Ali Krem ve Ayberk Erkut’u yol kenarındaki duvara sıkıştırıp, savurduktan sonra takla atarak sürüklendi. Kazada yayalardan Muhammet Ali Krem'in ayağı koparken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan cipte sıkışan sürücü Gökhan Koyunoğlu çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammet Ali Krem ve Ayberk Erkut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Ayakta tedavisi yapılan cipin sürücüsü Gökhan Koyunoğlu polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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