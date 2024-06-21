Kocaeli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından sıkıtıkları yerden kurtarılan 4 kişiyle diğer araç sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi Kandıra Yolu'nda meydana geldi. Restoranın otoparkından çıkarak İzmit yönüne dönen İ.U. idaresindeki 41 SE 886 plakalı otomobile, Kandıra yönüne giden H.Y. yönetimindeki 34 FFG 218 plakalı otomobil çarptı. H.Y.’nin otomobili yol kenarına savruldu. Kazada İ.U. ile diğer araçta sıkışan sürücü H.Y., yanındaki E.Y., C.Y. ve Y.Y. yaralandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otomobile otoparktan çıkıp dönüş yaptığı kavşakta başka bir otomobil çarptı. Kazada, 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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