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        Kocaeli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otomobile otoparktan çıkıp dönüş yaptığı kavşakta başka bir otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:55
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        Kocaeli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otomobile otoparktan çıkıp dönüş yaptığı kavşakta başka bir otomobil çarptı. Kazada, 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi Kandıra Yolu'nda meydana geldi. Restoranın otoparkından çıkarak İzmit yönüne dönen İ.U. idaresindeki 41 SE 886 plakalı otomobile, Kandıra yönüne giden H.Y. yönetimindeki 34 FFG 218 plakalı otomobil çarptı. H.Y.’nin otomobili yol kenarına savruldu. Kazada İ.U. ile diğer araçta sıkışan sürücü H.Y., yanındaki E.Y., C.Y. ve Y.Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından sıkıtıkları yerden kurtarılan 4 kişiyle diğer araç sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Araçlar, yoldan çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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