Kocaeli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı (2)

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; İ.U. yönetimindeki 41 SE 886 plakalı otomobilin trafik ışıklarında beklediği, ışığın yeşile dönmesiyle harekete geçtiği anda otomobile, ışık ihlali yaparak Kandıra istikametine süratle gitmekte olan 34 FFG 218 plakalı otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

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