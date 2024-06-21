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        Kocaeli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı (2)

        KAZAANI ARAÇ KAMERASINDAKocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:30
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        Kocaeli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı (2)
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        KAZAANI ARAÇ KAMERASINDA

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; İ.U. yönetimindeki 41 SE 886 plakalı otomobilin trafik ışıklarında beklediği, ışığın yeşile dönmesiyle harekete geçtiği anda otomobile, ışık ihlali yaparak Kandıra istikametine süratle gitmekte olan 34 FFG 218 plakalı otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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