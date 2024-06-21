Kandıra'nın 2 plajı hariç tüm plajlarda hafta sonu denize girmek yasaklandı

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde 22 Haziran Cumartesi günü ve 23 Haziran Pazar günü 2 plaj hariç tüm plajlarda denize giriş yasağı getirildi.

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki sahillerde 22 Haziran Cumartesi günü ve 23 Haziran Pazar günü Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlara denize giriş yasağı getirildi. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz deniz şartları sebebiyle hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.