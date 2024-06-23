Otomobil viyadükten uçtu: 1 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kocaeli’nin Körfez ilçesi geçişi Hereke mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ö.F. yönetimindeki 47 ACE 534 plakalı otomobil, sürüsünün kontrolünden çıkarak çift yöndeki iki viyadüğün arasındaki boşluktan uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşüp, taklalar atan otomobilin sürücüsü Ö.F. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan Ö.F., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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