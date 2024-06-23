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        Otomobil viyadükten uçtu: 1 yaralı

        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde viyadükten uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 09:12 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:15
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        Otomobil viyadükten uçtu: 1 yaralı
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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde viyadükten uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kocaeli’nin Körfez ilçesi geçişi Hereke mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ö.F. yönetimindeki 47 ACE 534 plakalı otomobil, sürüsünün kontrolünden çıkarak çift yöndeki iki viyadüğün arasındaki boşluktan uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşüp, taklalar atan otomobilin sürücüsü Ö.F. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan Ö.F., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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