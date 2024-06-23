Otomobil bahçeye uçtu; 1 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. S.D. idaresindeki 41 ATA 374 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı, ardından bahçeye uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil vinç yardımıyla bahçeden kaldırılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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