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        Otomobil bahçeye uçtu; 1 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp bahçeye uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:19 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:25
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        Otomobil bahçeye uçtu; 1 yaralı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp bahçeye uçtu. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. S.D. idaresindeki 41 ATA 374 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı, ardından bahçeye uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil vinç yardımıyla bahçeden kaldırılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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