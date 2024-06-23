Kaldırımda yürüyen 2 gencin öldüğü kazada 3 araç sürücüsü tutuklandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kraan (24) ve Ayberk Erkut'a (21) çarpıp ölümüne neden olan cipin sürücüsü G.K. ile kazaya sebebiyet verdiği belirlenen otomobil sürücüleri S.A. ve İ.O. tutuklandı.

Kaza, 20 Haziran saat 21.30 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. G.K. yönetimindeki 41 GK 691 plakalı cip, S.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Savrulan cip kaldırıma çıkıp burada yürüyen Muhammed Ali Kraan ile Ayberk Erkut'a, ardından da duvara çarparak takla attı. Kazada Kraan ve Erkut yaşamını yitirdi.

İLK MAAŞINI ALMIŞ Kazada hayatını kaybeden Muhammed Ali Kraan’ın Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olduğu ve özel bir firmada çalışmaya başladığı ve ilk maaşını geçen günlerde aldığı öğrenildi. Krann’nın cenazesi İstanbul Esenyut’da toprağa verildi SINAVA HAZIRLANIYORDU Ailesinin tek çocuğu olan Ayberk Erkut'un ise yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı, bu yıl ülkesine geri dönerek üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi. Erkut’un cenazesi ise Tınaz Tepe Orta Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazma Kent Mezarlığında toprağa verildi.