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        Kocaeli'deki plajlarda bayram tatilinde 352 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        KOCAELİ'deki plajlarda Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 352 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:02 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:05
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        Kocaeli'deki plajlarda bayram tatilinde 352 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        KOCAELİ’deki plajlarda Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 352 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kocaeli’de bulunan plajlar 9 günlük kurban bayramı tatilinde vatandaşların akınına uğradı. Tatilciler güneşli havada serinlemek için sahillere giderken ekiplerde boğulma olaylarına karşı denetimlerini artırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli li Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca 352 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Bayram tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci’de 147, Kovanağzı’nda 10, Kumcağız’da 87, Miço Kadınlar Plajı’nda 6, Kerpe’de 17, Sarısu’da 12, Seyrekte 13, Bağırganlı’da 20, Karamürsel ilçesinde 11, Ereğli Sahili’nde 3, Darıca'da 10, görev bölgesi dışında 3 ve Bayramoğlu’nda 13 kişi olmak üzere toplam 352 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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