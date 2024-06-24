İş merkezinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü

KOCAELİ'de 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki masaj salonunda çıkan yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 iş yeri zarar gördü.

İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki masaj salonunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş merkezinin üst katlarına sıçradı. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle iş merkezinin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri iş merkezinin camlarını kırıp hem yangına müdahale etti hem de dumanın tahliyesini sağladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Masaj salonu ve üst katındaki 3 iş yeri zarar gördü.