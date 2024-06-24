Şiddet uyguladığı için evi terk eden eşiyle görüşmek için çocuklarını rehin aldı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 2 çocuğunu rehin alan F.S., daha önce darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olup evi terk eden eşi ile görüşmek istedi. Olay yerine gelen eşi D.S.'nin eve girişine, polis ekipleri izin vermedi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sırasında F.S. penceredeyken özel harekat polisleri eve girerek çocukları kurtardı.

İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde dün F.S., eşi D.S. ile kavga etti. Kavganın ardından D.S., karakola giderek eşinin kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayette bulunmasının ardından eve dönmedi. Olayı öğrenen F.S.'nin annesi, 2 çocuğu alarak Derince ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Orhan Gazi Sokak'ta bulunan 4 katlı binadaki evine götürdü.

2 ÇOCUK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ Bugün öğle saatlerinde çocuklarının bulunduğu eve gelen F.S., annesini gönderip, 2 çocuğunu rehin aldı. Komşuların çığlıkları duymasının ardından ihbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ara ara pencereye çıkan F.S., eşinin gelmesini isterken; olay yerine gelen D.S.'nin eve girmesine polis ekipleri izin vermedi. F.S.'nin pencerede olduğu sırada özel harekat polisleri eve girerek çocukları kurtardı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu F.S. ikna edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. 2 çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.