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        İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın fitoplankton olduğu ortaya çıktı

        İZMİT Körfezi'nde geçen haftalarda görülen beyaz tabakaların, fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:56
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        İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın fitoplankton olduğu ortaya çıktı
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        İZMİT Körfezi'nde geçen haftalarda görülen beyaz tabakaların, fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığı tespit edildi.

        Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesindeki Seymen Sahili kısmında geçen haftalarda görülen beyaz tabakalarla ilgili inceleme başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, müsilaj benzeri tabakalardan numune alıp incelenmesi amacıyla TÜBİTAK-MAM Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarları'na gönderdi. Uzmanların incelemelerinde, 'Prorocentrum micans' isimli fitoplanktonun aşırı çoğalmasına bağlı alg patlaması olarak da bilinen 'red tide' olarak adlandırılan, suda renk değişimi olayının meydana geldiği anlaşıldı. Yapılan bilgilendirmede bu olayın en önemli sebebinin, yağışlarla karadan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin deniz ortamına girmesi sonucu, ortamın bazı fitoplankton türleri için aşırı üremeye uygun hale gelmesi olarak açıklandı. Prorocentrum micans isimli canlı türünün İzmit Körfezi'nde yerleşik bir tür olduğu, uygun koşullar oluştuğu takdirde aşırı çoğalarak zaman zaman bu tür biyolojik değişim olaylarının görülmesine neden olduğu da belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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