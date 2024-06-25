'Yan bakma' tartışmasında berberi öldüren sanığın yargılanmasına başlanıldı

KOCAELİ’ninDerince ilçesinde geçen yıl nisan ayında berber olan Rüstem Ümit Duman’ı (45) tabanca ile vurarak öldüren tutuklu sanık Levent Çelik’in Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Çelik, olaydan kısa süre önce Duman ile ‘yan bakma’ tartışması yaşadıklarını, olay günü de karşılaştıklarında Duman’ın kendisine küfür etmesi üzerine olayın meydana geldiğini anlattı.

Olay, 5 Nisan 2023 tarihinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Engin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Levent Çelik daha önce ‘yan bakma’ tartışması yaşadığı berber Rüstem Ümit Duman’a tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Levent Çelik, yeğeni Y.A. ve komşusu F.G. gözaltına alındı. Y.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen Levent Çelik tutuklandı, F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Levent Çelik, tutuksuz sanık F.G., Rüstem Ümit Duman’ın eşi M. Duman ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Çelik, Rüstem Ümit Duman’ı daha öncesinden tanımadığını, sadece olaydan 5 gün önce evinin önünde karşılıklı bakışmadan dolayı kendisiyle bir diyalog kurduğunu söyledi. İftara yakın saatlerde yeğeni Y.A. ile birlikte pide ve tatlı aldığını ve eve dönerken Rüstem Ümit Duman ile karşılaştığını söyleyen sanık Çelik, “Maktul beni yanına çağırınca yeğenimle yanına yaklaştım, selam verdim. Maktul selamımı almadı; o sıra telefonla konuşuyordu” dedi.

‘DÜKKANINA GİRDİM, KAPILARI KİLİTLEDİ’ Duman’ın, kendi yeğenine ‘Sen bunu bekleme, o gelmeyecek’ dediğini söyleyen sanık Çelik, “Sen niye çocuğa öyle şeyler söylüyorsun?' dedim. Aynı şeyleri söyleyince ben de yeğenime gitmemesini, caddenin köşesinde beklemesini söyledim. Daha sonra Duman bana ‘Geç ulan dükkana’ dedi; ben de dükkanına girdim, Duman kapıları kilitledi. Tartıştık, ardından kilidi açarak dükkandan çıktım. Arkamdan küfürler etti; ben de yeğenimi alarak eve gittim. Daha sonra silahımı alarak Duman’ın yanına gittim” ifadelerini kullandı.

‘SİLAHI KOMŞUMUN EVİNDE KOLTUĞUNUN ARKASINA SAKLADIM’ Duman ile arasında 70-80 metre mesafe varken korksun diye havaya bir el ateş ettiğini belirten sanık, “Devamında da maktul uzaklaşmayınca yanına kadar gittim. ‘Küfür ediyordun, aynı küfürleri etsene’ dedim. Duman, silahı göstererek 'Onu çeken atmasını bilir' şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine ayağının yanına yere doğru ateş ettim. Çekişmeye başladık ve elindeki zincirle bana vurunca silahla bir el daha ateş ettim. O da ben de canımızın derdine düştük. Duman elimi tutuyordu, bırakmıyordu; yere düşünce ben de hemen uzaklaşıp eve gittim. Silahı komşum olan sanık F.G.’nin evinde koltuğun arkasına sakladım. Onun silahı sakladığımdan haberi yoktu.” diye konuştu.

Sanık avukatının “Yere düştüğü halde neden tekrar ateş ettin” sorusunu cevaplayan sanık Çelik, “Şok içindeydim, bana ağır küfürler edilmişti. Ben maktule dönüp tekrar ateş ettim mi hatırlamıyorum." dedi. Tutuksuz sanık F.G. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Duman’ın eşi M. Duman ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme başkanının ‘Eşin uyuşturucu kullanır mıydı? Kanında esrar bulunmuş’ sorusunu yanıtlayan M. Duman, bilmediğini söyleyerek, “Olay günü oruçluydu. Olaydan 5-10 dakika önce konuşmuştuk, hiç problem yoktu." ifadelerini kullandı.