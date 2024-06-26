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        Gebze'de boya fabrikasında yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIKocaeli'nin Gebze ilçesindeki boya fabrikasında saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:35
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        Gebze'de boya fabrikasında yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki boya fabrikasında saat 14.00 sıralarında çıkıp, solvent tanklarına da sıçrayan yangına, İstanbul ve Kocaeli itfaiyeleri müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, fabrikanın yanı sıra yakınındaki müstakil ev de zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        'YARALANAN YOKTUR'

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze İlçemizde bir fabrikada çıkan yangına büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ve şehircilik müdürlüğü teknik personeli ve diğer birimlerimiz yönlendirilmiş olup yaralanan yoktur" dedi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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