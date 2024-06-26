Gebze'de boya fabrikasında yangın (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki boya fabrikasında saat 14.00 sıralarında çıkıp, solvent tanklarına da sıçrayan yangına, İstanbul ve Kocaeli itfaiyeleri müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, fabrikanın yanı sıra yakınındaki müstakil ev de zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

'YARALANAN YOKTUR'

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze İlçemizde bir fabrikada çıkan yangına büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ve şehircilik müdürlüğü teknik personeli ve diğer birimlerimiz yönlendirilmiş olup yaralanan yoktur" dedi.