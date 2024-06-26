Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü (2)

        ŞÜPHELİYİGÖREN ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ, O ANLARI ANLATTIKocaeli'de Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın oturduğu binanın girişinde bulunan çay ocağını işleten Satı Helvacı, saldırganı gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞÜPHELİYİGÖREN ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ, O ANLARI ANLATTI

        Kocaeli'de Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın oturduğu binanın girişinde bulunan çay ocağını işleten Satı Helvacı, saldırganı gördüğünü söyledi. Helvacı, "Çay ocağında çalışıyorum. Sabah geldim. 07.30'da genç, beyaz gömlekli çocuk buralarda volta atıyordu, bekliyordu. Hatta 'Ne iş yapıyorsun, kimi bekliyorsun’ diye soracaktım. Yarım saat sonra bir el silah sesi duydum. Koşarak geldik. Maalesef bir el ateş edilip, adam vurulmuş. Bizim arkadaşlardan bir tanesi, adamın peşinden koştu yetişmeye çalıştı ama fazla da gidemedi. 2 kişi başına geldik, daha sonra burası kalabalıklaştı. 10 -15 dakika sonra ambulans geldi sonra polis geldi. Tabii müdahale edemedik adam yaşıyor ama tek elle kafasından vurulduğu için elimizi bile süremedik. Çok üzgünüz yapacak bir şey yok" dedi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Gebze'de boya fabrikasında yangın (2)
        Gebze'de boya fabrikasında yangın (2)
        Kocaeli'de kız arkadaşını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında
        Kocaeli'de kız arkadaşını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında
        Gebze'de boya fabrikasında yangın
        Gebze'de boya fabrikasında yangın
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınd...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınd...
        Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Karamürsel'de öğretmenlere "Akran Arabuluculuğu" eğitimi verildi
        Karamürsel'de öğretmenlere "Akran Arabuluculuğu" eğitimi verildi