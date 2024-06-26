Sanık 'kaza', savcı 'yakın mesafeden dik açıyla ateş etmiş' dedi (2)

İLKKEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma görüldü. Tutuklu sanık Mikail Kuralay, öldürülen Sibel Kaymaz’ın ailesi ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ilk kez dinlenen sanık Kuralay, olay günü alkol aldığını, eve gelmeden önce karıştığı bir kavga nedeniyle kazağına kan bulaştığını söyledi. Kuralay, kavgaya karıştığı kişilerden çekindiği için arkadaşına silah getirttiğini ancak daha sonrasında bu kişilerle barıştığını ifade etti.

‘SİLAHI VE 4-5 MERMİYİ SEHPANIN ÜZERİNE KOYDUM’

Olay sonrası Sibel Kaymaz’ın evine gittiğini söyleyen Kuralay, “Kapıyı Sibel’in ev arkadaşı açtı. O sırada Sibel salonda koltukta oturuyordu. Nerede olduğumu sordu, ben de kavga çıktığını, yatıştırıp geldiğimi söyledim. Sonra kan izi olan kazağı yıkanması için çıkardım, bu sırada da belimdeki tabancayı ve 4-5 adet mermiyi sehpanın üzerine koydum. Sibel bana ‘Senin barlar sokağı sevdan bitmedi’ dedi, tartışmaya başladık. Arkamdayken bir anda silahı aldı. Silahın ağzına mermiyi verdi; bu sırada silahı iki eliyle tutuyordu. Ben sağ elimle Sibel'in kolunu tutmaya çalıştım; bu esnada silah ateş aldı. Sağ kolumdan yaralandım” dedi.

Mahkeme başkanı, sanıktan Sibel Kaymaz’a nasıl müdahale ettiğini göstermesini istedi. Sanığın müdahalesini gösterdiği anlar kayıt altına alındı. ‘SİBEL’İN VURULDUĞUNU ANLAMADIK’ Mikail Kuralay, kolundaki yaralanma ve silah patlaması nedeniyle Sibel Kaymaz’ın korkarak bayıldığını düşündüğünü belirterek, “30 saniye sonra ev arkadaşı S.Y. içeri girdi. O sırada kapının arkasındaydık. Ev arkadaşı ne olduğunu sordu. Ben de 'Bak arkadaşın beni vurdu' dedim ve kolumu gösterdim. Baygın olduğunu düşündüğüm Sibel, silahı tekrar almasın düşüncesiyle tabancayı yerden alıp koltuğun üzerine koydum. Silahın ağzındaki mermiyi de çıkardım. Daha sonra S.Y., Sibel'in yanında kanlar olduğunu söyledi. Ben de 'Kolumdan vuruldum ondandır' dedim. Sibel’in tişörtü siyahtı. S.Y. de ben de Sibel'in vurulduğunu anlamadık” ifadelerini kullandı.

Sanık ayrıca Sibel Kaymaz’ın ‘İyi misin’ sorusuna kafa sallayarak cevap verdiğini öne sürdü. ‘BU ŞEKİLDE SUÇLANMAK BENİ KAHREDİYOR’ Sibel’in ev arkadaşının ambulansı aradığını belirten sanık Kuralay, Sibel ile birbirlerini sevdiklerini belirterek, “Evlenmeye giden yoldaydık. Arkadaşlarımız buna şahit. Sevdiğim kadının acısıyla yaşarken burada bu şekilde suçlanmak da beni kahrediyor. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diye konuştu. Kaymaz ailesinin avukatı Hüseyin Acurman sanığa, “Olay yeri inceleme raporuna göre mermiler sehpanın üzerinde yok. Mermiler silahtaydı. Buna ne diyeceksin?" diye sordu.

Sanık, bu soruyu "Ben mermileri sehpaya bırakmıştım. Neden olay yeri raporlarında geçmediğini bilmiyorum” diye yanıtladı. SİBEL’İN EV ARKADAŞI DİNLENDİ Kaymaz’ın annesi S.K., sanığı kızları Sibel’i eve bırakırken birkaç kere gördüklerini söyleyerek, “Kızımla sanığın aynı evde kaldığından haberimiz yoktu. Sanık ile evleneceğini söylerdi. Ailelerle tanıştırma niyeti olmadı. Şikayetçiyiz" dedi. Tanık olarak dinlenen Sibel Kaymaz’ın ev arkadaşı S.Y. ise sanık ile Sibel’in eve geç gelme tartışması yaşadıklarını, tartışmanın kıskançlık tartışması olduğunu söyledi. Barışmaları üzerine odasına gittiğini belirten S.Y., “5 dakika sonra bağrışma sesleri, itişme kakışma sesleri duydum. Devamında da 1 el silah sesi duydum. Silah sesiyle Sibel'in yere yığıldığını anladım. Sibel'in yere düşmesiyle 'güm' diye ses geldi” dedi.

‘SİBEL’İN ÖZ BABASI SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; SİLAHLARA KARŞI BİR İLGİSİ YOKTU’ Sibel ve sanığın bulunduğu odanın kapısının ancak kilitlenerek kapanabildiğini de belirten S.Y., “Ben yanlarına gittiğimde kapı kapalıydı. Kapıyı tıklattım, kapıyı sanık açtı ardından da kolunu gösterdi. Ben de ona 'Sibel seni vurduysa neden yerde yatıyor?' diye sordum. Sibel o sırada yüzüstü yatıyordu. Elimi göğsüne uzattım, kan geldi; ben de o sıra Sibel’in vurulduğunu anladım. Sibel’in öz babası silahla vurularak öldürülmüştü. Sibel'in silahlara karşı bir ilgisi de yoktu” ifadelerini kullandı.