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        TEM Otoyolu Kocaeli Hereke geçişi 1 Temmuz'a kadar trafiğe kapatıldı

        KOCAELİ'de TEM Otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde Hereke bölgesi geçişi 1 Temmuz'a kadar trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:00 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:05
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        TEM Otoyolu Kocaeli Hereke geçişi 1 Temmuz'a kadar trafiğe kapatıldı
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        KOCAELİ’de TEM Otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde Hereke bölgesi geçişi 1 Temmuz’a kadar trafiğe kapatıldı.

        Kocaeli’de TEM Otoyolunda yapılacak yol bakım çalışmaları nedeniyle Doğu Hereke Kavşağı ile Batı Hereke Kavşağı arası ulaşıma kapatıldı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “TEM Otoyolu, Doğu Hereke Kavşağı - Batı Hereke Kavşağı arası, kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü’nün tabliye betonunda onarım yapılacaktır. Çalışma bugün başlayacak 1 Temmuz saat 06.00’da tamamlanacaktır. Bu çalışma esnasında TEM Körfez Kavşağı’ndan Otoyola girişler kapalı olacak olup; İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağından alternatif güzergahları kullanabilecektir. Yapılacak çalışmaları aksatmayacak şekilde tüm emniyet ve trafik tedbirleri alınmış olup, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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