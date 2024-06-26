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        Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü (3)

        ŞÜPHELİİLE ONA YARDIM EDEN BİR KİŞİ YAKALANDIKocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinin önünde otomobiline binen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın kendisini bekleyen şüpheli tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:06 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:06
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        Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü (3)
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        ŞÜPHELİİLE ONA YARDIM EDEN BİR KİŞİ YAKALANDI

        Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde evinin önünde otomobiline binen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın kendisini bekleyen şüpheli tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Çoğaç’ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul’un Dudullu ilçesinde yakalandı. İki şüpheli işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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