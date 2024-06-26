Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü (3)

ŞÜPHELİİLE ONA YARDIM EDEN BİR KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde evinin önünde otomobiline binen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın kendisini bekleyen şüpheli tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Çoğaç’ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul’un Dudullu ilçesinde yakalandı. İki şüpheli işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.