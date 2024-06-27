Silahlı saldırıda yaşamını yitiren lise müdür yardımcısı gözyaşlarıyla toprağa verildi

KOCAELİ’ninÇayırova ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede Çoğaç’ın eşi ve 2 çocuğu gözyaşı döktü. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, “Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur. Hocamız kendi hayatını kurtarmak ve güzel bir hayat sürmek için özellikle burada bulunuyordu. O nedenle hiçbir eski ya da yeni mezun öğrenci ile ilgisi yoktur” dedi.

Olay, dün 09.00 sıralarında Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Aynı ilçede bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi. Çoğaç emniyet kemerini taktığı sırada, caddenin karşısında yaklaşık 1 saattir kendisini bekleyen şüpheli aracın yanına gelerek Çoğaç’ın başına tabanca ile 1 el ateş etti. Mahir Çoğaç, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mahir Çoğaç, kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde saldırgan ile olay sırasında yanında bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi. GÖREV YAPTIĞI OKULDA TÖREN DÜZENLENDİ Müdür yardımcısı Çoğaç için bugün görev yaptığı Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nin bahçesinde tören düzenlendi. Törene Çoğaç’ın eşi Asiye (42) ve çocukları Enes (10) ve Meryem (7), ailenin yakınları, öğretmenler, öğrenciler ile protokol temsilcileri katıldı. Törende helallik alındı. Tören sonrası aynı ilçedeki Osman Nuri Aksoy Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Mahir Çoğaç, Akse Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çoğaç'ın çocukları Enes ve Meryem babalarının cenaze namazında en ön sırada saf tuttu.

‘CİNAYETİN EĞİTİMLE, OKULLA, ÖĞRENCİLERİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR’ Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal tören sonrası açıklamalarda bulundu. Kaymakam Önal, “Rahmetli müdür yardımcımız bizim yakından tanıdığımız, 18 yıldır bizim ilçemizde görev yapan çok değerli bir eğitimciydi. Herkes tarafından sevilen bir insandı. İyi bir babaydı, iyi bir eğitimciydi ama kendisiyle hiç alakası olmayan, kendisinin herhangi bir suçu, günahı olmayan bir cinayetle maalesef öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.