Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Otoyol kenarındaki ağaçlar yandı; trafik kısa süre durdu

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otoyol kenarındaki ağaçlar yandı; trafik kısa süre durdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süreliğine ulaşıma kapandı.

        TEM Otoyolu Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi geçişinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yol kenarındaki ağaçlık alanda başlayan yangın, kısa sürede yayılarak evlere doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sırasında oluşan duman nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        İş dünyasıyla görüşecek
        İş dünyasıyla görüşecek
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kandıra sahillerinde cankurtaran hizmeti bulunan plajlarda denize girilmesi...
        Kandıra sahillerinde cankurtaran hizmeti bulunan plajlarda denize girilmesi...
        Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Denizlerin doğal temizleyicisi "Japon deniz hıyarı"nın İzmit Körfezi'ndeki...
        Denizlerin doğal temizleyicisi "Japon deniz hıyarı"nın İzmit Körfezi'ndeki...
        Kocaeli'de cezaevinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de cezaevinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi