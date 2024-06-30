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        Polis memuru, kazada şehit oldu

        KOCAELİ'de görevdeyken trafik kazası geçiren motosikletli trafik polisi Cemalcan Ev (27) şehit oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:55
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        Polis memuru, kazada şehit oldu
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        KOCAELİ’de görevdeyken trafik kazası geçiren motosikletli trafik polisi Cemalcan Ev (27) şehit oldu. Ev’in cenazesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ordu’ya gönderildi.

        Kocaeli’nin Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde motosikletli trafik polisi olarak görev yapan polis memuru Cemalcan Ev, dün saat 08.45 sıralarında Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Köseköy mevkisinde motosikletiyle trafik kazası geçirdi. İhbarla bölgeye gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Cemalcan Ev, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        Şehit polis memuru için bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Meral Ev, babası Coşkun Ev, kardeşleri Beyza ve Volkan Ev ile il protokolü katıldı. Şehit Ev’in annesi Meral Ev, oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Şehidin cenazesi, duaların okunmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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