Polis memuru, kazada şehit oldu

KOCAELİ’de görevdeyken trafik kazası geçiren motosikletli trafik polisi Cemalcan Ev (27) şehit oldu. Ev’in cenazesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ordu’ya gönderildi.

Kocaeli’nin Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde motosikletli trafik polisi olarak görev yapan polis memuru Cemalcan Ev, dün saat 08.45 sıralarında Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Köseköy mevkisinde motosikletiyle trafik kazası geçirdi. İhbarla bölgeye gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Cemalcan Ev, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.