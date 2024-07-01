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        'Dur' ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı; 1 kişi yaralandı, 2 gözaltı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde uygulama noktasında 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü takip eden polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu araçta bulunan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:35
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        'Dur' ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı; 1 kişi yaralandı, 2 gözaltı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde uygulama noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü takip eden polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye götüren 2 arkadaşı burada yakalanırken, araçta yapılan aramada ise yüklü miktarda ele geçirildi. Yaralının tedavisi sürerken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri, saat 17.00 sıralarında Körfez ilçesi D-100 karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Henüz ismi öğrenilemeyen 41 ANJ 336 plakalı otomobilin sürücüsü uygulama noktasını görmesinin ardından kaçmaya başladı. Ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüyü polis ekipleri takip etti. Derince ilçesine kadar yaklaşık 30 dakika süren takip sırasında bir polis memuru şüphelilerin bulunduğu otomobile ateş açtı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Y.E.A. (28), sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

        HASTANEYE GİTTİ

        Otomobil sürücüsü arkadaşının yaralandığı görünce, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Sürücü ve otomobilde bulunan 1 kişi burada yakalanırken, yaralı Y.E.A. ise hastanede tedavi altına alındı. Ateş açan polis ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri otomobilde yaptıkları incelemede yüklü miktarda para ele geçirdi. Otomobil, çekici yardımıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürürken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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