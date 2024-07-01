'Dur' ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı; 1 kişi yaralandı, 2 gözaltı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde uygulama noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü takip eden polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye götüren 2 arkadaşı burada yakalanırken, araçta yapılan aramada ise yüklü miktarda ele geçirildi. Yaralının tedavisi sürerken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri, saat 17.00 sıralarında Körfez ilçesi D-100 karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Henüz ismi öğrenilemeyen 41 ANJ 336 plakalı otomobilin sürücüsü uygulama noktasını görmesinin ardından kaçmaya başladı. Ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüyü polis ekipleri takip etti. Derince ilçesine kadar yaklaşık 30 dakika süren takip sırasında bir polis memuru şüphelilerin bulunduğu otomobile ateş açtı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Y.E.A. (28), sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.