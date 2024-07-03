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        Denizde hareketsiz bulundu, hastanede tedaviye alındı

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahilinde denizde hareketsiz bulunan kimliği belirsiz erkek, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:30
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        Denizde hareketsiz bulundu, hastanede tedaviye alındı
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        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahilinde denizde hareketsiz bulunan kimliği belirsiz erkek, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Kandıra ilçesinin Kerpe Kartalkaya mevkii açıklarında meydana geldi. Denizde hareketsiz duran genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bot ile bulunduğu noktadan alınan kimliği belirsiz kişi, Kefken Limanı'na getirildi, buradan da ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, yoğun bakım ünitesine alınan gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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