Boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu tabancayla yaraladı

KOCAELİ’de fabrika işçisi Selahattin K., boşanma aşamasındaki eşiyle 2 çocuğunu tabanca ile yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Fabrika işçisi olduğu öğrenilen Selahattin K. ile boşanma aşamasındaki eşi Semiha K. (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin K., yanındaki tabanca ile eşi Semiha K. ve çocukları Yaren K. (14) ile İsmail K.’ya (17) ateş açtı. Anne ve 2 çocuğu kanlar içerisinde yerde kalırken, Selahattin K. olay yerinden kaçtı.