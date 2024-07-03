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        Boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu tabancayla yaraladı

        KOCAELİ'de fabrika işçisi Selahattin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 21:10 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:15
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        Boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu tabancayla yaraladı
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        KOCAELİ’de fabrika işçisi Selahattin K., boşanma aşamasındaki eşiyle 2 çocuğunu tabanca ile yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı.

        Olay, akşam saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Fabrika işçisi olduğu öğrenilen Selahattin K. ile boşanma aşamasındaki eşi Semiha K. (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin K., yanındaki tabanca ile eşi Semiha K. ve çocukları Yaren K. (14) ile İsmail K.’ya (17) ateş açtı. Anne ve 2 çocuğu kanlar içerisinde yerde kalırken, Selahattin K. olay yerinden kaçtı.

        Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yaralı anne ve çocuklarının bulunduğu evin kapısını açarak ekiplerin içeri girmesini sağladı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        HAKKINDA 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan Selahattin K. hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı bulunduğunu belirledi. Ekiplerin çalışması ile olay yerinden kaçan Selahattin K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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