Çalışanını öldüren pastane sahibi: Boş sandığım silahın tetiğine şaka amaçlı bastım

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde geçen yıl dayısı A.G.'nin (40) 'silah boş' diyerek emanet ettiği tabancayla, yanında çalışan Hasan Şen’i (19) vurarak öldüren pastane sahibi İbrahim Altunboğa (34), ilk duruşmada, boş sandığı silahı şaka amaçlı doğrulttuğunu belirterek, “Hasan’ı kardeşim gibi görürdüm. Rahmetlinin annesi, mezarını yaptırmak istemiş. Müsaadesi varsa ben yaptırmak istiyorum” dedi. Şen’in ailesi sanıktan şikayetçi olmazken, savcı mütalaasında Altunboğa hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istedi.

Olay, 20 Kasım 2023’te Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'taki bir pastanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, olaydan 2-3 ay kadar önce pastane sahibi İbrahim Altunboğa’nın yanına dayısı A.G. geldi. A.G., poşet içindeki tabancayı Altunboğa’ya göstererek saklamasını istedi. Dayısının tabancanın boş olduğunu söylemesi üzerine Altunboğa, iş yerinin üst katındaki evine giderek silahı sakladı. BAŞINI KOLUNUN ALTINA ALARAK ATEŞ ETTİ Geçen yıl 20 Kasım günü dükkana gelen A.G., yeğeninden tabancayı getirmesini istedi. Eve gidip tabancayı getiren İbrahim Altunboğa, dükkan önünde oturan dayısı A.G. ve çalışanlarının yanında tabancayı çıkardı. Bu sırada Altunboğa, çalışanı Hasan Şen’e silahı doğrulttu. Şen, uzaklaşmaya çalışırken Altunboğa ise Şen’in başını kolunun altına alarak tabancayı kurup tetiğe bastı. Silahın ateş alması sonucu başından vurulan Şen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

‘ŞAKALAŞMA AMAÇLI HAREKET ETTTİM’ İş yeri sahibi İbrahim Altunboğa ve dayısı A.G. önce kamera kayıt cihazını, ardından da silahı alarak A.G.’nin aracına koydu. Olay yerine gelen polis ekipleri Altunboğa’yı gözaltına alırken, olay yerinden kaçan A.G. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanıp gözaltına alındı. Suçu kabul eden ve şakalaşma amaçlı hareket ettiğini belirten Altunboğa ile silahı veren ve delilleri saklamaya çalışan dayısı A.G. mahkemeye sevk edildi. Altunboğa tutuklanırken, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddianamede İbrahim Altunboğa’nın ‘Kasten öldürme’ suçundan, dayısı A.G.'nin ise ‘Suç delillerini yok etme veya gizleme’ suçundan cezalandırılması istendi. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'KARDEŞİM GİBİYDİ' Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Altunboğa, dayısı tutuksuz sanık A.G., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Şen ailesinin avukatı, ailenin sanıklardan şikayetçi olmadığını bildirdi. Duruşmada ilk kez dinlenen sanık Altunboğa, Hasan Şen ile 3 yıla yakın süredir çalıştıklarını, maddi-manevi yanında olduğunu ifade etti. Şen’in yurt dışına gidip geri geldikten sonra tekrar yanında çalışmak istediğini söylediğini anlatan sanık Altunboğa, “Beni aradığında personele ihtiyacım yoktu ama ‘Tamam gel, kardeşim’ dedim. Aramızda husumet yoktu, kardeşim gibiydi” dedi.

‘ŞAKALAŞAYIM DİYE YANLARINA GİTTİM’ Dayısının tabancayı kendisine vermesiyle ilgili de dinlenen sanık İbrahim Altunboğa, “Olaydan 2-3 ay evvel bir akşam dayım geldi; ‘Yeğenim benim infazım var, bu silahı sana vereyim, sen de evde muhafaza et; ben isteyince getirirsin’ dedi. Dayım isteyince bir şey diyemedim. Sadece ‘Silah boş mu?’ diye sordum o da bana ‘Boş’ dedi. Silah poşetteydi; eve götürüp bazanın altına koydum” ifadelerini kullandı. Olay günü dayısının silahı istediğini anlatan Altunboğa, “Ben silahtan kurtuluyorum, diye içimde bir ferahlama oldu. Silahı getirdiğimde şunlarla şakalaşayım, diye yanlarına gittim. Dayımla birlikte 5 kişilerdi. Şaka amaçlı doğrultuyordum, gülüşüyorduk. Tam silahı dayıma veriyordum, Hasan bana ‘Silahı verir misin, bir bakayım ağabey’ dedi. Ben yemin ederim, silahı boş biliyordum” dedi.

‘AİLESİNE YARDIMCI OLACAĞIM’ Dayısının silahı ve kamera kayıt cihazını istediğini söyleyen İbrahim Altunboğa, “Hayatımda elime silah almadım. O şokla çalışanlara ambulansı aramasını söyledim. Dayım, kamera kayıt cihazını ve silahı getirin götüreyim, polisler gelince ‘Bir silah sesi duyduk, rahmetli yerdeydi, ambulansı aradık dersiniz’ dedi. Kayıt cihazını sökmeye gittim, sökemedim. Dayım gelip kendisi söktü. Ben polislere olayı yaşandığı gibi anlattım. Rahmetlinin annesi, mezarını yaptırmak istemiş. Müsaadesi varsa ben yaptırmak istiyorum. Bir şeyler yapmam gerekiyor, onun ailesine hayatımın her anında maddi manevi yardımcı olacağım” diye konuştu.

‘SİLAH BOŞ DEDİM, DEĞİLDİ’ Duruşmada dinlenen tutuksuz sanık A.G. ise silahın kendisinin olduğunu ve ruhsatsız olduğunu belirterek, “Yeğenimden evde tutmasını istedim. O almak istemeyince ‘Silah boş’ dedim. Boş değildi; şarjörde 2 mermi vardı ancak namluda yoktu. ‘Poşetle bazanın altında kalsın’ dedim. Olay günü de tatlı almaya gittim. Silahı istedim; almak için yukarı çıktı. Çalışanlarla sohbet ediyorduk. Biz hepsiyle ağabey kardeş gibiydik. Silahı getirdi; her şey bir anda oldu. Ben diğerlerine doğrulttuğunu gördüm. Sonrasında şoktayken kayıt cihazını ve silahı aldım” ifadelerini kullandı.