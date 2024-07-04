Yurt lojmanında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, özel bir erkek öğrenci yurdunun çalışanlarının kaldığı lojmanda çıkan yangın söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Subaşı Sokak’taki özel bir erkek öğrenci yurdunun çalışanlarının kaldığı lojmanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın 3’üncü katında ve çatısı zarar gördü.