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        Yurt lojmanında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, özel bir erkek öğrenci yurdunun çalışanlarının kaldığı lojmanda çıkan yangın söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:27 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:30
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        Yurt lojmanında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, özel bir erkek öğrenci yurdunun çalışanlarının kaldığı lojmanda çıkan yangın söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Subaşı Sokak’taki özel bir erkek öğrenci yurdunun çalışanlarının kaldığı lojmanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın 3’üncü katında ve çatısı zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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