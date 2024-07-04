Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Nişanlısına iftira attığını iddia ettiği komşusunu öldüren sanığa müebbet

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, birlikte alkol aldığı komşusu İsmail Kütük'ü (54), nişanlısına küfredip, iftira attığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren ve teslim olan Erdem Diril (34), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 18:27 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nişanlısına iftira attığını iddia ettiği komşusunu öldüren sanığa müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, birlikte alkol aldığı komşusu İsmail Kütük'ü (54), nişanlısına küfredip, iftira attığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren ve teslim olan Erdem Diril (34), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.  

        Olay, 2023 yılının 21 Haziran günü İzmit ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi’nde meydana geldi. Erdem Diril, birlikte alkol aldığı sırada nişanlısına küfredip, iftira atmakla suçladığı komşusu İsmail Kütük'ü tüfekle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Diril, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Diril hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        'SANIĞIN NİŞANLISINA HAKARET EDİYOR VE İFTİRA ATIYOR'

        Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanık Erdem Diril, taraf avukatları ve öldürülen İsmail Kütük’ün ailesi hazır bulundu. Kütük ailesinin avukatı sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, tutuklu sanık Diril’in avukatı ise sanık ile maktulün yaklaşık 30 yıldır komşu olduklarını, aralarında husumet olmadığını belirterek, "Sanık durduk yere neden arkadaşını öldürsün? Maktul, sanığın nişanlısına hakaret ediyor ve iftira atıyor. Olaydan sonra sanık kaçmayarak jandarmaya yaşananları anlatıyor. Olay ağır tahrik altında gerçeklemiştir" ifadelerini kullandı. 

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ 

        Tutuklu sanık Erdem Diril, tahliye ve beraatini talep ederek olay nedeniyle pişman olduğunu ve bakmakla yükümlü ailesi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erdem Diril'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

        'ELİM TETİKTEYDİ VE TÜFEK PATLADI'

        Öte yandan yargılamanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Diril, "İsmail'e alkolü bırakacağımı, nişanlımın 2 aylık hamile olduğunu, nikah günü aldığımı, evleneceğini söyledim. İsmail bana, 'Beraber olduğun kişi başkaları ile beraber oluyor, o çocuk da senden değildir, çocuğun kimden olduğu belli değil' diyerek nişanlıma iftira attı ve küfretti. Söyledikleri karşısında İsmail'e karşı çıktım. Yüzüme tükürüp bana küfretti ve tokat attı. Yerde duran tüfeği kendisine doğrulttum. İsmail tüfeğin namlusunu tutarak 'Beni mi vuracaksın' diyerek küfretti. Aramızda arbede oldu, tüfeği doğrulttuğumda elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracak düşüncesi ile 2 kez daha tetiğe bastım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" ifadelerini kullanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün

        Benzer Haberler

        Kocaeli "1. Balkan Halk Oyunları Festivali"ne ev sahipliği yapıyor
        Kocaeli "1. Balkan Halk Oyunları Festivali"ne ev sahipliği yapıyor
        Kocaeli'de lojmanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de lojmanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de hamile kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karş...
        Kocaeli'de hamile kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karş...
        Yurt lojmanında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
        Yurt lojmanında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de komşusunu pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Kocaeli'de komşusunu pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Eşi ve 2 çocuğunu vuran şüpheli, kızına cinsel istismardan yargılanıyormuş
        Eşi ve 2 çocuğunu vuran şüpheli, kızına cinsel istismardan yargılanıyormuş