Nişanlısına iftira attığını iddia ettiği komşusunu öldüren sanığa müebbet

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, birlikte alkol aldığı komşusu İsmail Kütük'ü (54), nişanlısına küfredip, iftira attığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren ve teslim olan Erdem Diril (34), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2023 yılının 21 Haziran günü İzmit ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi’nde meydana geldi. Erdem Diril, birlikte alkol aldığı sırada nişanlısına küfredip, iftira atmakla suçladığı komşusu İsmail Kütük'ü tüfekle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Diril, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Diril hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanık Erdem Diril, taraf avukatları ve öldürülen İsmail Kütük’ün ailesi hazır bulundu. Kütük ailesinin avukatı sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, tutuklu sanık Diril’in avukatı ise sanık ile maktulün yaklaşık 30 yıldır komşu olduklarını, aralarında husumet olmadığını belirterek, "Sanık durduk yere neden arkadaşını öldürsün? Maktul, sanığın nişanlısına hakaret ediyor ve iftira atıyor. Olaydan sonra sanık kaçmayarak jandarmaya yaşananları anlatıyor. Olay ağır tahrik altında gerçeklemiştir" ifadelerini kullandı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tutuklu sanık Erdem Diril, tahliye ve beraatini talep ederek olay nedeniyle pişman olduğunu ve bakmakla yükümlü ailesi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erdem Diril'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

'ELİM TETİKTEYDİ VE TÜFEK PATLADI'

Öte yandan yargılamanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Diril, "İsmail'e alkolü bırakacağımı, nişanlımın 2 aylık hamile olduğunu, nikah günü aldığımı, evleneceğini söyledim. İsmail bana, 'Beraber olduğun kişi başkaları ile beraber oluyor, o çocuk da senden değildir, çocuğun kimden olduğu belli değil' diyerek nişanlıma iftira attı ve küfretti. Söyledikleri karşısında İsmail'e karşı çıktım. Yüzüme tükürüp bana küfretti ve tokat attı. Yerde duran tüfeği kendisine doğrulttum. İsmail tüfeğin namlusunu tutarak 'Beni mi vuracaksın' diyerek küfretti. Aramızda arbede oldu, tüfeği doğrulttuğumda elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracak düşüncesi ile 2 kez daha tetiğe bastım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" ifadelerini kullanmıştı.