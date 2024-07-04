Kavgada ölen hamile kadının annesi sanıktan şikayetçi olmadı

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada iddiaya göre rastgele ateş açıp 3,5 aylık hamile yeğeni İpek Çiçek'in (22) ölümüne neden olan Aydın Çiçek, yargılandığı ilk duruşmada, "Olay kazara oldu. Silahı ortalık yatışsın diye çektim" diyerek kendini savundu. Öldürülen İpek Çiçek’in annesi, sanıktan şikayetçi olmadığını belirtirken, İpek Çiçek’in eşi ise sanığın eşini kasten öldürdüğünü ve olayın ardından kaçtığını söyledi.

Olay, 4 Haziran'da Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında Aydın Çiçek, tabancasını çıkarıp ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar 3,5 aylık hamile olan yeğeni İpek Çiçek’in karnına isabet etti. Bu sırada babası Aydın Çiçek’in elinden tabancayı alan S. Çiçek’in de ateşlemesi sonucu Azot O. (10), sol koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralanan İpek Çiçek ve Azat O. hastaneye kaldırıldı. İpek Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Azat O. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aydın Çiçek ve oğlu S. Çiçek gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın Çiçek tutuklanırken, S. Çiçek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ‘ÇEKİŞME ESNASINDA SİLAH PATLAYINCA MERMİ YEĞENİME DENK GELDİ’ Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayan yargılamada tutuklu sanık Aydın Çiçek, tutuksuz yargılanan S. Çiçek, öldürülen İpek Çiçek’in eşi Emre Çiçek ile İpek Çiçek’in annesi Semiha D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık S. Çiçek, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Aydın Çiçek ise yeğeni İpek Çiçek ile husumetinin bulunmadığını ve yeğenine silah doğrultmadığını söyleyerek, “Çekişme esnasında silah patlayınca mermi yeğenime denk geldi. Olay kazara oldu. Silahı ortalık yatışsın diye çektim. Silah babama aitti. Silahla havaya ateş edecektim. İpek’in vurulduğunu görmem üzerine ben kucağıma aldım, arabaya koydum ve hastaneye götürdük. Silahı elimden kimin aldığını hatırlamıyorum. Olayda yaralanan Azat O.’yu kimin vurduğunu bilmiyorum” dedi.

‘SİLAHI ALDIĞIMDA ELİMDE PATLADI’ Azat O.’yu yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan S. Çiçek ise olay günü babasının elinden silahı kimse zarar görmesin diye aldığını, bu sırada elinde patladığını söyledi. S. Çiçek, “Babam kasten silahı doğrultmadı. Silahı aldığımda elimde patladı. Namlu yere doğruydu, A.O. yaralandı” diyerek beraatini talep etti. ‘ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM ÇÜNKÜ KASTEN OLMADI’ Duruşmada dinlenen İpek Çiçek’in annesi Semiha D., kardeşi Aydın Çiçek’in silahı ateşleyecekken eline sarıldığını söyledi. Semiha D., “Birinin ‘Kız vuruldu’ dediğini duydum, sonra da kendimi kaybettim. Sanığa karşı kavgam ya da düşmanlığım yoktur. Olay günü sanık ile kızım İpek arasında 15-20 metre kadar mesafe vardı. Kızımı Berkant’ın aracıyla hastaneye götürdük. Sanık Aydın Çiçek, yaralı kızımı kucağına aldı ve arabaya götürdü. Kendisinden şikayetçi değilim çünkü kasten olmadı” dedi.

‘SANIK ARAÇTAN İNER İNMEZ ATEŞ ETTİ’ Öldürülen İpek Çiçek’in eşi Emre Çiçek ise tutuklu sanık Aydın Çiçek’ten şikayetçi olduğunu, eşini kasten öldürdüğünü ve olayın ardından kaçtığını belirterek, “İpek vurulduğunda olay yerindeydim. Sanık araçtan iner inmez ateş etti” dedi. Kan parası ile ilgili de konuşan Emre Çiçek, “Kan parasını çocuklarım için istedim." ifadelerini kullandı. Öte yandan olayda kolundan yaralanan Azat O’nun babası Berkant O., sanıktan şikayetçi olmadığını ifade ederek olayın kasten olmadığını söyledi.