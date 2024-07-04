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        Eşi ve 2 çocuğunu vuran şüpheli, kızına cinsel istismardan yargılanıyormuş (2)

        TUTUKLANDIKocaeli'deboşanma aşamasındaki eşi Semiha K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:30
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        Eşi ve 2 çocuğunu vuran şüpheli, kızına cinsel istismardan yargılanıyormuş (2)
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        TUTUKLANDI

        Kocaeli'deboşanma aşamasındaki eşi Semiha K. (39) ve çocukları Yaren K. (14) ile İsmail K.’yı (17) tabanca ile yaralayan Selahattin K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Selahattin K. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve “6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun’a muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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