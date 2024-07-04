Eşi ve 2 çocuğunu vuran şüpheli, kızına cinsel istismardan yargılanıyormuş (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'deboşanma aşamasındaki eşi Semiha K. (39) ve çocukları Yaren K. (14) ile İsmail K.’yı (17) tabanca ile yaralayan Selahattin K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Selahattin K. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve “6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun’a muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.