Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gelin ve damat, düğün öncesi fotoğraf çekimine giderken kaza geçirdi

        KOCAELİ'de akşamki düğünleri öncesi fotoğraf çekimine giden gelin ve damadın içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp duvara çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:42 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelin ve damat, düğün öncesi fotoğraf çekimine giderken kaza geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'de akşamki düğünleri öncesi fotoğraf çekimine giden gelin ve damadın içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp duvara çarptı. Kazada, damat ile birlikte 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında, D-100 kara yolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişi Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Gebze’de akşam yapılacak düğün öncesi fotoğraf çekimi için yola çıkan gelin ve damadın içinde bulunduğu, Enes B. idaresindeki 61 KC 232 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola bağlandığı sırada kontrolden çıkıp duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Enes B., Azar S., Kenan H., Yunus B. ve damat Adem B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Gelin Sebanur A. ise kazayı yara almadan atlattı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

        Benzer Haberler

        Kalp krizinden yaşamını yitiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Kalp krizinden yaşamını yitiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Kocaeli'de vefat eden uzman çavuşun cenazesi defnedildi
        Kocaeli'de vefat eden uzman çavuşun cenazesi defnedildi
        Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararın...
        Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararın...
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajı
        Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı
        Sosyal medya ünlüleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, kazada yaralandı
        Sosyal medya ünlüleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, kazada yaralandı