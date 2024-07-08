Evde 2,5 kilo bonzai ele geçirildi; 4 gözaltı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki bir evde yapılan aramada 2 kilo 533 gram bonzai ele geçirildi. Olay ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesindeki bir evde uyuşturucu madde imal edildiğini tespit etti. Ekipler, gece saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 kilo 533 gram bonzai ele geçirildi. Evde yaşayan A.H., C.H., M.Ç. ve N.A. gözaltına alınıp Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.