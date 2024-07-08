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        Evde 2,5 kilo bonzai ele geçirildi; 4 gözaltı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir evde yapılan aramada 2 kilo 533 gram bonzai ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:00
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        Evde 2,5 kilo bonzai ele geçirildi; 4 gözaltı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki bir evde yapılan aramada 2 kilo 533 gram bonzai ele geçirildi. Olay ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesindeki bir evde uyuşturucu madde imal edildiğini tespit etti. Ekipler, gece saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 kilo 533 gram bonzai ele geçirildi. Evde yaşayan A.H., C.H., M.Ç. ve N.A. gözaltına alınıp Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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