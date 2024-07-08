Kocaeli'de kaçak bungalov ve benzeri 11 yapı yıkıldı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde kaçak bungalov ve benzeri 11 yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonunda Uzuntarla Mahallesi SEKA Kamp çevresinde bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen bungalov ve benzeri 11 yapımının yıkımını gerçekleştirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sağlıklı ve planlı kentleşme, sürdürülebilir güvenli bir yaşam için hayati bir öneme sahip. Ülkemizde ve dünyada bu konuda maalesef çok üzücü hadiseler de yaşandı. Kartepe'mizi gelecek nesillere sağlıklı ve güvenli bir kent olarak miras bırakmak istiyoruz. Bizler emanetçiyiz. Emanete en doğru şekilde sahip çıkmak bizim temel görevimiz. Bu sorumluluğu da yasal mevzuat, şehir plancılığı bilimi ve kent estetiği ilkeleri doğrultusunda titizlikle takip ederek yerine getiriyoruz. Kartepe’mizin tüm güzelliklerini koruyacağız” ifadelerini kullandı.