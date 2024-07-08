Husumetli olduğu eniştesini tabancayla ağır yaraladı

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde Doğukan B., husumetli olduğu eniştesi Onur A.’yı karşılaştıkları emlakçıda çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaraladı. Saldırgan kaçarken, eniştesi Onur A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Onur A. ile kayınbiraderi Doğukan B. emlakçı dükkanında karşılaştı. Burada çıkan tartışmada Doğukan B., belinden çıkardığı tabancayla eniştesi Onur A.’ya tek el ateş edip, kaçtı. Onur A. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Onur A. sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda ve çevresinde incelemelerde bulundu.