Malatya Valiliği'ne atanan Yavuz: Depremle büyük acılar yaşayan kardeşlerime hizmet etmek onurdur
CUMHURBAŞKANLIĞI Kararı ile Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, "Depremle büyük acılar yaşayan Malatyalı kardeşlerime hizmet etmek onurdur.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kararı ile Malatya Valiliği’ne atanan Seddar Yavuz, “Depremle büyük acılar yaşayan Malatyalı kardeşlerime hizmet etmek onurdur. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmet’ şiarı ile yorulmadan çalışmaya, yaraları sarmaya çalışacağız” dedi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yayımlandı. Kocaeli Valiliği görevini 2020 yılından beri sürdüren Seddar Yavuz, yayımlanan kararname ile Malatya Valiliği görevine getirilirken, Kocaeli Valiliği’ne ise 4 yıldır Çanakkale Valiliği görevini yürüten İlhami Aktaş atandı.
‘4 YIL HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYDUM’
Vali Seddar Yavuz, atama kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Malatya Valiliği’ne atanmış bulunmaktayım. Bilim, sanayi ve teknolojinin başkenti Kocaeli’ye 4 yıl hizmet etmekten onur duydum. Depremle büyük acılar yaşayan Malatyalı kardeşlerime hizmet etmek onurdur. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmet’ şiarı ile yorulmadan çalışmaya, yaraları sarmaya çalışacağız. Güven ve takdirleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı sunuyorum. Rabbim emaneti taşıyabilmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.
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