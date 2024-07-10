Malatya Valiliği'ne atanan Yavuz: Depremle büyük acılar yaşayan kardeşlerime hizmet etmek onurdur

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararı ile Malatya Valiliği’ne atanan Seddar Yavuz, “Depremle büyük acılar yaşayan Malatyalı kardeşlerime hizmet etmek onurdur. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmet’ şiarı ile yorulmadan çalışmaya, yaraları sarmaya çalışacağız” dedi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yayımlandı. Kocaeli Valiliği görevini 2020 yılından beri sürdüren Seddar Yavuz, yayımlanan kararname ile Malatya Valiliği görevine getirilirken, Kocaeli Valiliği’ne ise 4 yıldır Çanakkale Valiliği görevini yürüten İlhami Aktaş atandı.