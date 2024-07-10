Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ'de bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ataşehir Mahallesi Teleferik Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Daireden dumanların yayıldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın başladığı sırada evde olan K.Ç., çevredekilerin evin balkonuna uzattığı merdiven ile dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Dumandan etkilendiği anlaşılan K.Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.