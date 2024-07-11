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        TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada, dorsedeki gizli bölmede 218 paket halinde 116 kilogram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:35
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        TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada, dorsedeki gizli bölmede 218 paket halinde 116 kilogram skunk ele geçirildi. TIR şoförü C.A., tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, yol uygulamasında bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramalarda, TIR'ın dorse tabanındaki gizli bölmede 218 paket halinde 116 kilogram ağırlığında skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü C.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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