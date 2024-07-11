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        Ağaca yıldırım düştü; çevresindeki 29 koyun öldü

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde, ağaca yıldırım düşmesiyle çevresindeki 29 koyun öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:40
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        Ağaca yıldırım düştü; çevresindeki 29 koyun öldü
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde, ağaca yıldırım düşmesiyle çevresindeki 29 koyun öldü.

        Olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Engin Elmas'a (65) ait koyunlardan bazıları etkili olan sağanak nedeniyle ağacın altına girdi. Ağaca yıldırım düştü, 29 koyun öldü. Büyük üzüntü yaşayan Elmas, hayvanların yağmurdan korunmak için ağacın altına girdiğini belirterek, "Yıldırım düşmesiyle de maalesef hepsi telef oluyor. Çok üzgünüz ama Allah'tan gelene de bir şey diyemeyiz. Doğma, büyüme hayvancılık yapıyoruz. Babam da hayvancıydı. Ben de oğlum da bu işi yapıyor. Gebze'de uzun yıllardır çiftçilik yapan bir aileyiz. Bugün bizi üzen bir durumla karşılaştık. İlk defa başımıza geliyor ve gerçekten çok üzgünüz" dedi.

        'TÜM ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

        Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen de olay yerine giderek hayvanları ölen aile ile görüştü. Elmas'a destek olacaklarını ifade eden Pekşen, "Engin Elmas, bölgemizin güzel üreticilerinden biridir. Bugün böylesi talihsiz bir olayla karşılaştı. Kendisinin yanında olduğumuzu ve tüm imkanlarımızı, büyükşehir belediyemiz olsun, kamu olsun, seferber edeceğimizi söyledik. Bölgemizde başka problemler de oluştu; seralarımız var, onlarda da büyük hasarlar meydana geldi. Oda olarak tüm üreticilerimizin yanındayız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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