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        Pompalı tüfekle vurulan kedi öldü: 1 gözaltı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:23 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:25
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        Pompalı tüfekle vurulan kedi öldü: 1 gözaltı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde H.Ç.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı kedi hayatını kaybetti. H.Ç. gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yaşayan hayvanseverler, H.Ç.'nin bir sokak kedisini besleme bahanesiyle eve götürüp öldürdüğünü iddia etti. Eve giden polis, kediyi evde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede kedinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. H.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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