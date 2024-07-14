'Okey' oynarken çıkan kavgada birbirlerini bıçakladılar: 2 yaralı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kahvehanede okey oynayan 2 kişi çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.
KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde kahvehanede okey oynayan 2 kişi çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi. Kahvehanede okey oynayan M.S. ve bir arkadaşı arasında, oyundaki anlaşmazlık sebebiyle kavga çıktı. Kavga sırasında iki kişi birbirlerini bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlardan biri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğeri de Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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