Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        'Okey' oynarken çıkan kavgada birbirlerini bıçakladılar: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kahvehanede okey oynayan 2 kişi çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 20:57 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Okey' oynarken çıkan kavgada birbirlerini bıçakladılar: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde kahvehanede okey oynayan 2 kişi çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.

        Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi. Kahvehanede okey oynayan M.S. ve bir arkadaşı arasında, oyundaki anlaşmazlık sebebiyle kavga çıktı. Kavga sırasında iki kişi birbirlerini bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlardan biri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğeri de Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Karamürsel'de Kaymakam Canbaba'ya veda yemeği düzenlendi
        Karamürsel'de Kaymakam Canbaba'ya veda yemeği düzenlendi
        Kocaeli'de haber alınamayan diş doktoru evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de haber alınamayan diş doktoru evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de gece denize giren kişi boğuldu
        Kocaeli'de gece denize giren kişi boğuldu
        Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
        "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" sona erdi
        "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" sona erdi