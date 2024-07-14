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        Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu, polis soruşturma başlattı

        İZMİT'teevinde yalnız yaşayan Mustafa Kara (69) ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:23 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:25
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        Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu, polis soruşturma başlattı
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        İZMİT'teevinde yalnız yaşayan Mustafa Kara (69) ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölüm hakkında polis soruşturma başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Binanın 7'nci katında yalnız yaşayan Mustafa Kara, akşam evine gelen yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Kara’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara’nın ölümünü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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