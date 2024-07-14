Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu, polis soruşturma başlattı

Olay, akşam saatlerinde İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Binanın 7'nci katında yalnız yaşayan Mustafa Kara, akşam evine gelen yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Kara’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara’nın ölümünü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı.

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