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        Kocaeli'de 3 katlı binanın çatısında yangın

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:55
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        Kocaeli'de 3 katlı binanın çatısında yangın
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Binada yaşayanların sokağa çıktığı yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Zekeriya Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Binada yaşayanlar evlerine duman girdiğini fark ederek sokağa çıktı. Bu sırada ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipleri kontrolünde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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