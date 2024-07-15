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        Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın (2)

        ÜNİVERSİTEDENAÇIKLAMAGebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), bugün sabah saatlerinde kampüste meydana gelen yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:36 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:36
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        Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın (2)
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        ÜNİVERSİTEDENAÇIKLAMA

        Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), bugün sabah saatlerinde kampüste meydana gelen yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Laboratuvar personelinin yangından etkilenmediğinin belirtildiği açıklamada, "Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde bulunan temel olarak polimer sentezi ve organik-inorganik dönüşümü kimyası çalışılan Malzeme Fiziği Laboratuvarı-2 binasında 15 Temmuz 2024 günü saat 10.55'te sentezlenen malzemelerden birinin filtrasyonu sırasında malzemenin kendi kendine alev alması sebebiyle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangının çıkış anından itibaren ilk bir dakika içerisinde sentez görevlisi personel ve diğer laboratuvar personelleri bir yandan acil yardım hattı üzerinden itfaiye ekiplerine ulaşırken, diğer yandan da yangın battaniyesi ve uygun yangın söndürme tüpünü kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalışmıştır. İçerideki dumanın yoğunluğu ve olası kimyasal muhtevası sebebi ile laboratuvar personelinin can güvenlikleri esas alınarak ilk müdahale yarıda kesilmiş ve yangın söndürme süreci itfaiye personeline bırakılmak üzere laboratuar personeli tahliye edilmiştir. Sentez görevlisi personel ve diğer laboratuvar personeli kendilerini laboratuvardan güvenli bir şekilde tahliye edebildikleri için yangından etkilenmeleri söz konusu değildir. İtfaiye ekipleri dakikalar içerisinde ilgili laboratuvara ulaşarak, oldukça hızlı ve güvenli bir şekilde yangın söndürme faaliyetlerini tamamlamıştır. Laboratuvar genelinde belirli bir düzeyde tahribat söz konusu olmakla birlikte yapılan ön tetkiklere göre gerekli onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin ardından kritik laboratuvar ekipmanlarının kısa süre içerisinde tekrar faaliyete geçirebileceği öngörülmektedir. Bunun yanında detaylı hasar tespit çalışmaları sürmektedir" ifadeleri yer aldı.

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