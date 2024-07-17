İhbarla gittiği evde tornavidalı saldırıya uğrayan polis, taburcu oldu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ihbarla gittiği evde H.G. tarafından tornavidalı saldırıya uğrayan polis memuru S.S.A., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, önceki gün Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1757'nci Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın birinci katında yaşayan H.G., ailesi ile kavga etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ekibi sevk edildi. H.G., kontrol için dairenin kapısına giden polis memuru S.S.A.'ya tornavida ile saldırdı. S.S.A. yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini eve kapattı. Yüzünden yaralanan polis memuru, ambulans ile Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.