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        Hafriyat kamyonu iki otomobile çarptı, sürücü kaçtı; 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        İZMİT'te bir hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta duran iki araca çarptıktan sonra kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 20:04 Güncelleme: 17.07.2024 - 20:10
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        Hafriyat kamyonu iki otomobile çarptı, sürücü kaçtı; 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        İZMİT'te bir hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta duran iki araca çarptıktan sonra kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yerinde durmayan ve 2 kilometre uzaklıkta kamyonu emniyet şeridine park eden hafriyat kamyonu sürücüsü yaya olarak kaçtı.

        Kaza akşam saatlerinde İzmit-Kandıra Yolu üzerinde Çayırköy ışıkları mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan 41 APV 561 plakalı hafriyat kamyonu, ışıkta duran 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti. Kazayı 38 AFN 983 plakalı araçtakiler yaralanmadan atlatırken, 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı. İtfaiye tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bilinci kapalı olan 4 yaralının üzerlerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kamyonu emniyet şeridine park ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Jandarma, kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Bu arada kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonun iki araca çarptığı anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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