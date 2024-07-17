Hafriyat kamyonu iki otomobile çarptı, sürücü kaçtı; 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İZMİT'te bir hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta duran iki araca çarptıktan sonra kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yerinde durmayan ve 2 kilometre uzaklıkta kamyonu emniyet şeridine park eden hafriyat kamyonu sürücüsü yaya olarak kaçtı.

Kaza akşam saatlerinde İzmit-Kandıra Yolu üzerinde Çayırköy ışıkları mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan 41 APV 561 plakalı hafriyat kamyonu, ışıkta duran 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti. Kazayı 38 AFN 983 plakalı araçtakiler yaralanmadan atlatırken, 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı. İtfaiye tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bilinci kapalı olan 4 yaralının üzerlerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.