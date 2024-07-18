4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Yağız Alp, yaşamını yitirdi
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Yağız Alp Gül (4), hayatını kaybetti.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Yağız Alp Gül (4), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Yağız Alp Gül, 4'üncü kattaki evlerinde kuzenleriyle oynarken, dengesini kaybedip açık olan pencereden düştü. Taş zemine çarpıp ağır yaralanan Gül, yakınları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Ancak Yağız Alp Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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