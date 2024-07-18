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        4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Yağız Alp, yaşamını yitirdi

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Yağız Alp Gül (4), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:20
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        4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Yağız Alp, yaşamını yitirdi
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Yağız Alp Gül (4), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Yağız Alp Gül, 4'üncü kattaki evlerinde kuzenleriyle oynarken, dengesini kaybedip açık olan pencereden düştü. Taş zemine çarpıp ağır yaralanan Gül, yakınları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Ancak Yağız Alp Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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