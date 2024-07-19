Kazada savrulan otomobil yayalara çarptı: 2 sürücü ve 2 yaya yaralandı

KOCAELİ’ninÇayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlardan biri kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada yaralanan 2’si yaya 2'si sürücü; 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan B.K. idaresindeki 41 VB 790 plakalı otomobil ile caddeden kavşağa giren A.K. idaresindeki 41 KRP 497 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 VB 790 plakalı otomobil, önce yol kenarında park halinde olan 41 ADH 827 plakalı otomobile ardından kaldırımda yürüyen S.G. ve E.K.’ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde 2 sürücü ve 2 yaya olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.